“Demorei tanto mas tanto tempo a aceitar-me”. A confissão de Carolina Deslandes surge no início de um testemunho publicado este sábado no Instagram. A mensagem é de autoaceitação, detalhando a artista de 29 anos a sua difícil relação com o próprio corpo.

"Sempre usei t-shirts até aos joelhos, compro sempre o tamanho maior de camisolas, e ainda as puxo para baixo para ficar quase sem forma. Tinha, e tenho, muita vergonha de ter um rabo grandes, pernas grandes", conta, admitindo que sente dificuldades em acatar os conselhos que, habitualmente, dá aos outros - "logo eu que vivo a pregar o amor próprio".

O depoimento continua, em registo confessional: "durante 3 anos tomava banho quase às escuras e fugia do espelho a seguir. [Mas] agora gosto de ter o meu tempo de 'self love'. Vestir um kit e ficar a dançar, a posar e a fazer figuras ridículas. Cada um tem o seu processo, o seu tempo". "Acho que estou finalmente a encontrar o meu centro", conclui.