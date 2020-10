Os leitores do website MusicRadar elaboraram uma lista com os 15 maiores bateristas da história do rock, onde cabem alguns pesos-pesados.

Nomes como Phil Collins, Dave Grohl ou John Bonham fazem - naturalmente ou não - parte desta lista, que é encabeçada por Neil Peart, dos Rush, falecido em janeiro deste ano.

Confira aqui a lista:

1. Neil Peart



2. John Bonham



3. Roger Taylor



4. Danny Carey



5. Keith Moon



6. Ian Paice

7. Dave Grohl

8. Ginger Baker

9. Ringo Starr

10. Mike Portnoy

11. Bill Bruford

12. Gavin Harrison

13. Stewart Copeland

14. Cozy Powell

15. Phil Collins