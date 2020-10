Keith Richards deu uma entrevista à revista Rolling Stone, para promover a reedição de "Live at the Hollywood Palladium", disco que gravou com os X-Pensive Winos em 1988 após lançar um álbum a solo.

Questionado sobre se havia alguma banda, dentro do panorama rock atual, que lhe enchesse as medidas o homem da guitarra dos Stones foi peremptório: "Não há rock and roll novo".

"Já não vale a pena. Há grandes músicos e alguns grandes cantores e tal. Mas na música já foi tudo sintetizado, e quando assim é não tens a coisa a sério".

Para Keith Richards, o segredo continua a estar presente nos blues: "Toda a música popular, desde que a conseguiram gravar, se baseia nos blues. Isso não significa que se tenha de entender todas as canções country blues, ou do Blind Lemon Jefferson, mas a sua ordem baseia-se nisso. E progride a partir daí".

"Querem saber o que os negros fizeram pelo mundo? Ouçam a música", afiançou. "É uma expressão, que toca toda a gente. Brancos, amarelos, coisinhas peludas. As gravações permitiram tocar as pessoas".

"E, ao longo da história desta música, a influência dos blues é gigante, tem apenas cores diferentes. No swing dos anos 30 e 40, no Louis Armstrong... Não preciso de continuar, pois não?", rematou.