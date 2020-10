Márcia é a convidada da semana do podcast Posto Emissor, da BLITZ, e falou sobre a forma como a pandemia de covid-19 está a afetar, em particular, o país. “O vírus não é culpa do governo. Nem deste nem de nenhum. Digo eu... Quer dizer, agora descobria-se que tinha sido inventado. Há teorias para tudo ou, como diz a minha mãe, há malucos para tudo", defende a artista, que se estreou esta semana nos livros com "As Estradas São para Ir".

"Nós temos essa tendência, sobretudo nós portugueses, de achar 'Fogo, isto correu mal! A culpa é daquele gajo'", continua, "infelizmente, a culpa parece-me que não é de ninguém. A não ser daquele azarado que apanhou o vírus naquele mercado lá na China. O que é que vais fazer? Vamos adaptar-nos àquilo que há e fazer o melhor que conseguirmos".

