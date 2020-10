A próxima edição do Rock in Rio Brasil, marcada para o outono de 2021 (primavera no hemisfério sul), deverá dar prioridade aos artistas pop, detrimento dos músicos rock.

A informação foi adiantada pelo jornalista José Norberto Flesch, que habitualmente divulga em primeira mão este tipo de informação.

O Rock in Rio Brasil acontece no Rio de Janeiro entre 24 e 26 de setembro e de 30 de setembro a 3 de outubro.

Segundo o mesmo "insider", alguns artistas já terão assinado contrato com o Rock in Rio Brasil: Queen + Adam Lambert, Iron Maiden e Post Malone. O colunista Ancelmo Gois acrescentou a estes nomes o de Justin Bieber. Porém, a organização ainda não confirmou nenhum concerto para 2021.

Em Portugal, o Rock in Rio Lisboa está marcado para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho. Confirmados estão artistas rock, como Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Xutos & Pontapés ou Bush, e outros mais ligados à pop, destacando-se os nomes de Black Eyed Peas, Duran Duran, A-Ha, Post Malone, Jason Derulo ou Anitta.