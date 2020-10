Raquel Tavares abordou, em entrevista ao podcast Maluco Beleza, o seu abandono do fado e as dúvidas e críticas que a decisão continua a suscitar junto de quem a acompanha.

Em resposta a um ouvinte, que lhe perguntou por que razão se afastara dos palcos por não gostar de ser figura pública, trabalhando agora em televisão, Raquel Tavares afirmou: "Já estou cansada. Reservo-me o direito de não responder. Na altura certa, provavelmente o farei".

"Tenho um motivo. É meu, é pessoal e é da minha vida que se trata. Não ofendi ninguém, não ataquei ninguém, não cometi nenhum crime, não faltei com ninguém, não usei ninguém", argumenta. "Tento colocar-me no lugar de quem me ouviu e de quem não entendeu. Não aceito é a ofensa, o ódio gratuito", afirma, acrescentando ter tido "motivos fortes" para deixar a música.

Raquel Tavares garantiu ainda a Rui Unas que a sua carreira de fadista estava de boa saúde e que a decisão que tomou não se prendeu com motivos financeiros. "Para ganhar em televisão o que ganhava num concerto, tenho de trabalhar três meses! Não estava acabada e tinha um disco para sair. Os últimos cinco anos foram de muito sucesso. Eu única e exclusivamente não estava feliz. O resto só a mim me diz respeito. Por favor, não questionem com tanta agressividade, com tanto juizo de valor".

Raquel Tavares integra agora, como atriz, o elenco da série da SIC "Golpe de Sorte" e é uma das apresentadoras de “Domingão” e de “Olhó Baião, também na SIC.