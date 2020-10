Os Pearl Jam partilharam, na íntegra, a gravação vídeo do espetáculo "MTV Unplugged", de 1992.

Esta é a primeira vez que a banda disponibiliza essa performance por inteiro, após ter anunciado uma reedição do concerto em vinil e em CD.

O concerto, de 36 minutos, está assim disponível gratuitamente no YouTube - algo que certamente agradará aos fãs, "forçados" a ver bootlegs ao longo dos anos.

Do alinhamento do espetáculo fazem parte tema de "Ten", primeiro álbum da banda, como 'Alive', 'Jeremy' ou 'Even Flow', bem como 'State of Love and Trust', da banda-sonora de "Vida de Solteiro".