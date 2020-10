Lady Gaga partilhou um vídeo de cerca de três minutos, no qual recupera oito dos seus visuais mais icónicos e pede aos seus fãs que vão votar nas eleições presidenciais norte-americanas, independentemente de quem seja o seu candidato favorito.



"Talvez estejam fartos das lutas partidárias, frustrados pelo confinamento da pandemia. Talvez não gostem de nenhuma das opções ou estejam tão desmotivados pelo estado da nação que já não queiram fazer parte do sistema. Mas se querem mudar as coisas e se querem que o país mude, então têm de participar nestas eleições", argumenta Lady Gaga.



"O que escolherem vai afetar a vossa vida", defende ainda a artista, pedindo aos fãs que votem por alguém que amam, que os ame a eles, que tenham perdido ou pelas crianças ainda por nascer.

"Nunca tive vergonha de usar a minha voz. Já disse muita coisa de muitas formas diferentes, usei muitas fatiotas, maquilhagem, chapéus, vestidos feitos de carne. Saltei de estádios, andei aos gritos em palco. Mas o que nunca mudou foi a minha voz e as minhas convicções, e elas serão ouvidas nas eleições. E as vossas?", termina.