Os Nine Inch Nails anunciaram publicamente o seu apoio a Joe Biden, candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata.

"Estamos gravemente preocupados com o futuro deste país, e do mundo, pelo que votaremos e apoiaremos Joe Biden e os Democratas", afirmou a banda de Trent Reznor nas redes sociais.

"Votar molda as nossas vidas e tem efeitos duradouros. Esta eleição irá determinar a nossa saúde, direitos e futuro".

Os Nine Inch Nails juntaram-se, ainda, a uma iniciativa da organização Planned Parenthood, juntamente com outros 200 artistas, entre eles os Foo Fighters ou os Queens of the Stone Age.