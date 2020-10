Márcia, convidada desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ, falou sobre a forma como o seu medo de exposição pública tem sido mal interpretado.

"Ao longo do tempo fui percebendo que a minha timidez, ou o meu medo medo da exposição, eram entendidos como arrogância. A arrogância geralmente é insegurança. Não estás ali bem, queres ir-te embora e isso é entendido como: 'grande antipática'. Se calhar criei mais anticorpos no início, quando tinha essa postura mais defensiva, do que agora", acredita a cantora-compositora, que acaba de lançar o livro "As Estradas São para Ir".

Ouça aqui essa resposta, pelos 19m 27s.