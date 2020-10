Kim Kardashian celebrou recentemente o seu 40º aniversário, numa ilha privada, junto da família.

O seu marido, Kanye West, ofereceu-lhe uma prenda surpreendente: um holograma do falecido pai de Kim, Robert Kardashian.

O holograma "falou" por três minutos, parabenizando-a pelo aniversário e por aquilo que se tornou: "Todo o teu trabalho árduo e todos os negócios que construíste são incríveis".

No Twitter, Kim partilhou um vídeo do holograma, escrevendo: "nem sei descrever o que isto significou para mim e para as minhas irmãs, para o meu irmão, para a minha mãe". Veja aqui: