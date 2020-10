José Cid partilhou, nas redes sociais, o seu apreço por Hermínia Silva, aclamada fadista falecida em 1993, considerando-a um exemplo para "as jovens divas fadistas".

"Eu adorava a Herminia Silva. Ela adorava-me e e chegou me a dizer que se tivesse menos 30 anos eu casava comigo!", partilha José Cid.



"Produzi-lhe um álbum e ficamos para sempre grandes amigos! Aqui lhe presto homenagem numa altura em que ela está tão esquecida! Jovens divas fadistas: aprendam com Herminia como é ser fadista", apela José Cid, que esta semana falou à BLITZ sobre a forma como está a lidar com a pandemia.