Grimes deu uma entrevista ao jornal The New York Times, na qual afirma ter colocado o seu filho bebé a ver o filme "Apocalypse Now".

Segundo a artista canadiana, X Æ A-Xii, o seu filho com Elon Musk, "gosta de arte radical". "Não creio que seja problemático", acrescentou.

Grimes revelou ainda que se encontra a trabalhar num novo projeto, no qual construirá música através de inteligência artificial com o propósito de ajudar as pessoas a dormir.

"Na primeira versão, havia demasiados sinos agudos, o que fez chorar. Foi o caos", contou. Uma versão final, com a sua voz, soou "melhor".

"Quando se tem um bebé, recorre-se sempre a máquinas que emitem ruído branco. É muito mais simples pô-los a dormir se os treinarmos numa certa situação áudio. E eu pensei, será que posso tornar isto mais artístico?".

"Acho que, a dada altura, iremos, como espécie, discutir o quão envolvida deve estar a inteligência artificial na arte", rematou.