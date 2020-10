Fernando Ribeiro partilhou, no Instagram dos Moonspell, uma reflexão sobre a sua relação com o hip-hop.

"Confesso que entrei com o pé esquerdo com o hip-hop nacional. Mea culpa. Depois conheci o Boss AC que me deu várias e boas lições. Nunca desistiu de me convidar para fazermos cenas juntos, apesar de eu ter sempre 'recusado' ou por não estar cá; ou pelo 'preconceito' que me movia contra este estilo", reconhece o vocalista dos Moonspell.



"Neste ano o mais importante para mim é crescer, livrar-me das más energias, das minhas paranoias. Acredito que só um mundo unido vencerá os inúmeros desafios que nos estão a ser, diariamente, colocados", acredita Fernando Ribeiro, que convida os fãs a assistirem ao seu encontro musical com Boss AC, na RTP. "Aqui se demonstra como os músicos são afinal mais cúmplices que adversários", acrescentando ainda que Boss AC é "um gentleman e uma das melhores pessoas que conheci nesta 'vida malvada' que é a música".