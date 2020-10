Álvaro Covões, diretor-geral da Everything Is New, esteve presente esta quinta-feira no Estádio da Luz, tendo sido um dos 4875 espectadores (7,5% da lotação do estádio lisboeta) que assistiram à partida Benfica x Standard Liège da Liga Europa.

Não tendo podido realizar em 2020 o seu festival de verão, o NOS Alive (adiado para 2021), Covões - que também integra a direção da APEFE, Associação de Promotores, Festivais e Eventos - manifestou o seu agrado por esta rara possibilidade de receber público num estádio de futebol, em contexto de pandemia. "[É] bom regressar aos estádios e em segurança assistir a um jogo futebol ao vivo. Com organização e com respeito pelas regras podemos em segurança recuperar a nossa liberdade”.

O empresário, que também marcou presença no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, no passado domingo (onde terá inclusive trocado impressões com João Carvalho, do Vodafone Paredes de Coura, segundo partilhou nas redes sociais), é um dos defensores do movimento #ACulturaÉSegura, que clama pela segurança dos espetáculos culturais.

Foi sob a chancela da Everything Is New que se deu o primeiro espetáculo com público após o confinamento, no final da primavera: o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" estendeu-se por duas noites no Campo Pequeno, em Lisboa, tendo depois rumado ao Coliseu do Porto, em igual 'dose'. A partir da próxima semana, a Everything Is New leva a salas das duas principais cidades espetáculos de Jorge Palma, Paulo Gonzo, Diogo Piçarra e Carminho, entre outros. Em Lisboa, o palco será o do Campo Pequeno, enquanto no Porto - em coprodução com a PEV Entertainment - o da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.