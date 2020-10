Wayne Coyne relatou a sua primeira experiência com LSD, para a série "Tales From the Trip", da Comedy Central.

O líder dos Flaming Lips explicou que, ainda hoje, tem flashbacks dessa sua primeira trip com ácido, que teve lugar em 1977, quando ainda tinha apenas 16 anos. Durante a experiência, Coyne, acompanhado por amigos, decidiu passar por um drive-thru.

"Estava a conduzir, ainda que não devesse", contou. "Ainda estou próximo do momento em que só me sinto exausto. Assim que nos aproximamos da janela, vi um carro à minha frente, alguma confusão, uns tipos tentaram roubar a caixa registadora".

"A janela estava completamente destruída. O vidro cortou o pulso a um deles. O sangue voava-lhe da artéria".

Mais tarde, continuou, "lembro-me de olhar para o saco e as batatas fritas estão a mexer-se. Nunca mais voltei a pedir cheeseburgers sob o efeito de LSD", rematou.