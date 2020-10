Márcia é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, e em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira, a cantora e escritora de canções apresenta o seu primeiro livro, "As Estradas São para Ir", publicado esta semana, no qual conta alguns segredos em forma de poemas, crónicas, desenhos e canções.

Ao podcast da BLITZ, a artista fala sobre a relação de proximidade que manteve com o pai, de uma infância e adolescência complicadas, da banda que "destruiu" aos 18 anos, mas também da crise ambiental, do machismo da indústria musical, das 'fake news' que a tiram do sério e da discussão em torno da saúde mental. As eleições presidenciais norte-americanas e o novo álbum de Bruce Springsteen são outros temas de conversa.

No programa desta semana, falamos ainda da entrevista que fizemos aos Future Islands, de uma conversa descontraída com Manel Cruz e dos concertos que se avizinham.

A apresentação do 35º episódio do Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.