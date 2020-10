Perante o cenário pandémico, o governo dos Estados Unidos gizou uma campanha de publicidade avaliada em 250 milhões de dólares com o objetivo de "derrotar o desespero e inspirar esperança" ao longo da pandemia de covid-19. Noticia agora o Washington Post, que teve acesso a um documento privado, que a campanha foi interferida pelo Secretário de Relações Públicas, Michael Caputo, que propôs que o lema dos anúncios fosse "Ajudar o Presidente a Ajudar o País".

As motivações políticas orientaram a campanha, com o recrutamento de consultores que tentaram vetar vários nomes de figuras públicas de forma a não incluir vozes críticas do governo Trump. O caso de Billie Eilish merece maior detalhe: a jovem cantora foi vetada porque, lê-se no documento revelado pelo Washington Post, não só "não é apoiante de Trump", como "está a destruir o país e tudo aquilo em que acreditamos".

Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Adam Levine (Maroon 5) e Justin Timberlake também foram recusados, com a justificação de que todos eles são liberais que apoiam Obama e os direitos dos homossexuais.

Admitidos pela campanha estão músicos como Billy Ray Cyrus (pai de Miley Cyrus), Enrique Iglesias, Miranda Lambert, Garth Brooks e Marc Anthony, bem como o ator Dennis Quaid.