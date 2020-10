David Hasselhoff, ator norte-americano que ficou conhecido pelos seus papéis nas séries de televisão 'O Justiceiro' e 'Marés Vivas', resolveu dedicar-se ao heavy metal e estreia-se agora com a canção 'Through the Night', uma parceria com os austríacos CueStack. Recorde-se que esta não é a primeira aventura musical do ator, que em 1997 se tornou um sucesso viral muito devido ao vídeo de 'Hooked on a Feeling'.

Foi no ano passado que Hasselhoff falou pela primeira vez da sua vontade de fazer carreira no heavy metal, anunciado que ia fazer uma pausa no seu percurso de ator. "Estou a gravar algumas canções de heavy metal para o meu novo álbum", revelou em entrevista ao site alemão Zeit, "porque não? Ainda não tenho nome para o álbum, mas devia ser algo como 'Tudo é permitido'. Eu faço tudo. Porque posso. Porque quero".

Um primeiro excerto de 'Through the Night' pode ser escutado no vídeo que a banda divulgou sobre os bastidores das gravações, que serve também para pedirem apoio financeiro para terminarem o vídeo e fazerem um documentário. "O projeto começou em 2018. Muitas maquetas foram feitas, tivemos muitas reuniões e uma ideia que parecia impossível lentamente tornou-se realidade", diz a banda no vídeo, "o David gravou a canção connsco em Viena, em 2019 e também gravámos um vídeo juntos".