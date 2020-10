Nick Cave abordou, no seu site, as mensagens menos simpáticas que (também) recebe na caixa de correio do projeto Red Hand Files.

Em resposta à pergunta de um fã norte-americano, que quis saber como o australiano lida com essa energia negativa, escreve o músico:



"As cartas que me enviam são geralmente bonitas, cheias de amor e uma autêntica alegria de se ler. Mas também recebo algumas mensagens desagradáveis. Na maior parte das vezes, porém, até gosto e acho-as estranhamente motivadoras. Não há nada como uma boa ameaça de morte logo pela manhã, para animar. São uma forma de validação, pois uma pessoa que tenha uma plataforma pública e uma opinião e não seja atacada de vez em quando não está a fazer o seu trabalho bem".

"Posto isto, quando dizes que vivemos tempos de cinismo e crueldade, não sei se concordo. Penso que estamos a viver tempos assustadores e de grande incerteza, e embora haja vozes dementes e cínicas que são amplificadas pelos media, elas não representam a voz da maioria nem a voz dos bons. (...) A maior parte de nós compreende que, para ultrapassarmos este momento, temos de lutar juntos e agir com civismo, generosidade e bondade. Temos uma tarefa monumental em mãos - reabilitar o mundo - e este sentimento de camaradagem e respeito mútuo é essencial".

"Claro que a humanidade é complexa e cheia de defeitos, mas neste momento, quando a nossa existência está em risco, temos de nos juntar, não só para nos consolarmos, como [para mostrarmos] um espírito de criatividade e inventividade. A nossa existência depende de darmos o melhor de nós. A negatividade, o cinismo e o ressentimento não servem".

Pode ler a resposta completa aqui.