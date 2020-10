Kelly Curtis, empresário dos Pearl Jam ao longo de toda a carreira da banda, anunciou esta semana a sua reforma.

De acordo com a Billboard, Curtis irá passar a pasta a Mark Smith, que integrava a sua equipa há largos anos.

O empresário não tinha qualquer experiência a esse nível antes de aceitar trabalhar com os Pearl Jam, acompanhando-os durante todas as fases da carreira: desde o lançamento do álbum de estreia, "Ten", em 1991, à disputa com a TicketMaster, em 1994, passando pela tragédia de Roskilde, no ano 2000.

Curtis mereceu, aliás, um agradecimento especial por parte da banda quando os Pearl Jam entraram para o Rock and Roll Hall of Fame, em 2017. Nem o grupo, nem o empresário comentaram para já, publicamente, a sua saída.