O Festival para Gente Sentada vai regressar com uma edição especial de Natal, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. A 17ª edição do festival realiza-se no Theatro Circo, em Braga, anunciou esta quinta-feira a promotora Ritmos, que também organiza o Vodafone Paredes de Coura.

No primeiro dia, sobem ao palco Surma e Benjamim, que editou recentemente o álbum "Vias de Extinção"; no segundo atuam Samuel Úria e a brasileira LaBaq; e no terceiro há concertos de Jorge Palma e dos bracarenses Ocenpsiea.

Os concertos têm início marcado para as 21h00 e os bilhetes diários, à venda nos locais habituais, têm preço único de €20,00.