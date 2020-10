Mais recente convidado do Posto Emissor, podcast da BLITZ, Fernando Ribeiro - voz dos Moonspell - não encontra paralelos entre as relações que se estabelecem no seio de uma banda e um casamento, como o que mantém com Sónia Tavares, vocalista dos The Gift.

"Para mim os Moonspell são muito importantes, mas por outro lado também sei que não é nada de especial, calhou ser isto, podia ter calhado ser outra coisa. Há aqui muito trabalho mas também muita sorte, muitas decisões, muitas zangas. Quando as pessoas dizem que uma banda é um casamento… O meu casamento não tem nada a ver com a minha banda. O meu casamento é muito mais fluido e muito mais romântico e amoroso do que a relação com os Moonspell", considera.

Para ouvir a partir dos 24 minutos:

Recorde-se que o concerto especial de Halloween que os Moonspell tinham marcado para 31 de outubro, em Beja, tem uma nova data. O espetáculo foi adiado devido à limitação de circulação entre concelhos, em vigor entre 30 de outubro e 3 de novembro, devido à pandemia de covid-19. O concerto acontecerá agora no dia 6 de novembro, no mesmo teatro, o Pax Julia. Os bilhetes já comprados são válidos para a nova data. Os bilhetes físicos estão esgotados mas ainda é possível garantir acesso ao streaming, por 5,30 euros.