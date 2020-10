David Bruno vai celebrar "8 anos e meio" de carreira com dois concertos. O artista de Gaia sobe aos palcos do Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 11 de dezembro, e da Casa da Música, no Porto, a 13 de dezembro.

Com "Raiashopping", o quarto álbum, ainda fresco, David Bruno celebrará o que denomina de "Portugal B romantizado", uma abordagem "luso-kitsch" dos anos 90 portugueses, entre "realidade e ficção, filmes de ação e bailes de verão, casinos e tascos". Promete-se uma viagem sobre 8 anos (e meio) de carreira a solo do também membro do Conjunto Corona. "Porquê o meio? Porque sim", justifica.

Os bilhetes para estes dois concertos estão à venda: os primeiros 100 custam 12 euros, ascendendo o preço a 15 euros para a restante lotação das duas salas.

Veja as fotos dos 'preparativos':