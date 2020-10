Há dez anos, enquanto gravava com os Them Crooked Vultures, Dave Grohl fez um vídeo onde satirizava o seu vício em café com o título "Fresh Pots!".

Agora, o músico recuperou esse momento com uma sequela, onde faz publicidade falsa a um medicamento intitulado "FreshPotix".

"Há dez anos, eu era um viciado em cafeína. A minha capacidade para manter relações pessoais e movimentos intestinais sólidos estavam comprometidos", começa por dizer.

"Com FreshPotix, não preciso mais roubar ou vender o meu corpo por aquela vibração fantástica que me mantinha acordado 36 horas seguidas", continua. Veja o "anúncio":