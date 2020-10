Bill Callahan, nome de culto dentro da folk indie, lançou uma versão de 'Wish You Were Gay', de Billie Eilish.

Acompanhado por Bonnie "Prince" Billy e por Sean O'Hagan, dos The High Llamas, Callahan mistura a sua guitarra com equipamento eletrónico e uma drum machine, numa das versões mais inesperadas do ano. Ouça-a aqui: