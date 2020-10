Os Arctic Monkeys irão editar, no próximo dia 4 de dezembro, um novo álbum ao vivo.

O álbum foi gravado em 2018, e regista o concerto que os britânicos deram na mítica sala do Royal Albert Hall.

Todas as receitas obtidas com o álbum reverterão a favor da War Child, organização não-governamental de apoio a crianças desfavorecidas em zonas de conflito.

"A situação, que em 2018 era má, é agora desesperante", escreveu a banda. "Aquelas crianças, e suas famílias, precisam da nossa ajuda mais que nunca".

Veja aqui a capa e o alinhamento:

1. Four Out Of Five

2. Brianstorm

3. Crying Lightning

4. Do I Wanna Know?

5. Why’d You Only Call Me When You’re High?

6. 505

7. One Point Perspective

8. Do Me A Favour

9. Cornerstone

10. Knee Socks

11. Arabella

12. Tranquility Base Hotel & Casino

13. She Looks Like Fun

14. From The Ritz To The Rubble

15. Pretty Visitors

16. Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

17. I Bet You Look Good On The Dancefloor

18. Star Treatment

19. The View From The Afternoon

20. R U Mine?