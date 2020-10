Chegou o primeiro trailer do filme "Stardust", o biopic não autorizado de David Bowie protagonizado pelo ator e músico Johnny Flynn, que se deu a conhecer em séries como "Lovesick" ou "Vanity Fair". No vídeo agora divulgado, surgem, além de Flynn, o ator Marc Maron (dos filmes "Quase Famosos" e "Joker" e da série "Glow") no papel do assessor de imprensa Ron Oberman e Jena Malone (de "Animais Noturnos" e "Antebellum") no papel de Angie Bowie, a primeira mulher do músico falecido em 2016.

O filme, que conta com realização e argumento de Gabriel Range ("Eu, Escrava", "Morte de Um Presidente"), centra-se quando Bowie, aos 24 anos, embarcou na sua primeira viagem aos Estados Unidos e começou a esboçar o seu alter ego Ziggy Stardust. A estreia está marcada para o final de novembro. Veja o trailer.