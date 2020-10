Carolina Deslandes partilhou esta quarta-feira o resultado de um teste PCR que realizou para despistar uma possível infeção de covid-19. No documento, datado da passada sexta-feira, pode verificar-se um resultado negativo, que a artista garante ter sido confirmado por mais testes realizados posteriormente.

Deslandes reage em comunicado à informação de que teria violado as regras de isolamento profilático na sequência de um contacto próximo, e sem máscara, com os vários elementos dos D.A.M.A., que testaram positivo para a covid-19. Segundo o Correio da Manhã, a artista não cumpriu um isolamento de 14 dias, indicado pelas autoridades de saúde, mesmo tendo efetuado um teste que resultou negativo.

De acordo com este diário, o encontro de Deslandes com os D.A.M.A. aconteceu na segunda-feira da semana passada, dia 19 de outubro. Todos os elementos dos D.A.M.A e algumas pessoas próximas dos seus elementos conheceram entretanto diagnóstico positivo, inclusive a cantora Bárbara Bandeira, que também esteve presente no encontro da passada semana. Contudo, há dois dias, e depois de mostrar uma fotografia do encontro, na qual surge sem máscara de proteção, Deslandes partilhou com os seus seguidores uma fotografia captada nas gravações do programa de talentos "The Voice Kids", da RTP.

"Foi o primeiro, hoje fiz mais um que veio negativo, tanto meu como dos meus filhos. Zero sintomas, e todos negativos", justifica a artista. "Foi depois de dois testes negativos que retomei a minha actividade profissional. Enquanto fiz o concerto e o The Voice mantive-me de máscara, tirando-a estritamente nas alturas em que tinha de ser filmada a falar. Não toquei em ninguém, não estive a menos de dois metros de ninguém. E repito: os meus testes estavam negativos. Esses testes foram mostrados a todas as pessoas que que trabalharam comigo", continua.

"Apesar de ter estado com os D.A.M.A, estive de máscara também e só a tiramos para tirar uma fotografia no final. Não toquei em ninguém, não fui jantar a seguir, não estive com absolutamente ninguém. Cumpri todas as indicações que me foram dadas e continuo a testar negativo", garante.