As autoridades do Cazaquistão mudaram a sua posição em relação a "Borat", após terem passado vários anos a tentar distanciar-se da personagem criada pelo ator Sacha Baron Cohen, que apresenta uma visão bastante estereotipada do país.

A Secretaria do Turismo do Cazaquistão decidiu adotar uma das frases-feitas de "Borat", "very nice!", como o seu novo slogan, lançando esta semana um novo anúncio a exaltar a beleza natural do país.

Em declarações ao jornal The New York Times, o Secretário do Turismo, Kairat Sadvakassov, explicou que "em tempos Covid, quando as pessoas não gastam tanto em turismo, é bom ver o país ser mencionado nos media".

"Não o foi da melhor forma, mas ao menos estamos lá", acrescentou. Veja o vídeo: