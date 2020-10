Adele, e o programa "Saturday Night Live", estão a ser alvo de várias críticas devido ao sketch "Turismo de África", exibido no último episódio, que foi apresentado pela cantora.

O sketch conta com a participação da própria Adele e de Kate McKinnon, que interpretam duas mulheres divorciadas a promover o turismo sexual em África.

O conteúdo do sketch não caiu bem junto de alguns telespetadores, com uma jornalista da Vibe, Shenequa Golding, a apelidá-lo de "insensível" e "inapropriado" tendo em conta os protestos a que se têm assistido devido à violência policial na Nigéria.

No Twitter, têm-se sucedido as reações, e há mesmo quem diga que todos os envolvidos no sketch "deveriam ter vergonha".