Travis Scott é a nova confirmação do festival Rolling Loud Portugal, cuja primeira edição esteve anunciada para este ano mas foi adiada para 2021. O rapper norte-americano junta-se assim a Cardi B e Stormzy como cabeça-de-cartaz dos dois dias recentemente acrescentados ao festival, que se realiza na Praia da Rocha, no Algarve, entre os dias 6 e 10 de julho.

A notícia foi confirmada esta manhã pela promotora MOT, braço nacional da organização do festival oriundo dos Estados Unidos. Nos três primeiros dias do festival, atuam artistas como A$AP Rocky, Future, Wiz Khalifa ou Gucci Mane. Os bilhetes para 6, 7 e 8 de julho já se encontram esgotados, mas a organização anuncia agora que serão colocados à venda, ainda esta semana, "um número limitado de ingressos de cinco dias.

O Rolling Loud Portugal será a primeira edição do festival na Europa. Confira aqui o cartaz dos três primeiros dias e aqui o dos dois últimos dias, ao qual se junta agora Travis Scott, que trará consigo um novo álbum, "Utopia", a ser editado no próximo ano, bem como êxitos como 'Sicko Mode' ou 'Highest in the Room'.