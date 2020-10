Os três elementos da banda D.A.M.A estão infetados com o novo coronavírus. Depois de Miguel Coimbra ter anunciado na passada semana ter testado positivo à covid-19, Kasha (Francisco Pereira) e Miguel Cristovinho confirmaram agora igual diagnóstico.

Kasha afirma estar assintomático. “Estou em isolamento desde quarta-feira passada, mas a verdade é que testei positivo. Estou sem qualquer tipo de sintomas, estou bem, sinto-me como se não tivesse testado positivo", afirma Kasha, que é namorado de Bárbara Bandeira, cantora que havia confirmado o mesmo diagnóstico na passada semana. “É impressionante. Há uma semana não tinha ninguém que eu conhecesse que tinha testado positivo à covid-19 e, de repente, tenho uma série de pessoas contagiadas", comentou no Instagram.

“Também testei positivo, no dia a seguir ao Coimbra", afirma por seu turno Miguel Cristovinho. Na mesma rede social, o músico afirma ter uma sintomatologia idêntica à da gripe normal.

Recorde-se que Miguel Coimbra, o primeiro membro dos D.A.M.A a testar positivo, é namorado da atriz Angie Costa, que na passada semana também comunicou estar infetada com covid-19, levando a que parte do elenco da telenovela "Bem Me Quer", da TVI, fosse colocado em isolamento.

Mantém-se, contudo, para esta sexta-feira a chegada às lojas e plataformas de streaming do álbum dos D.A.M.A., "Sozinhos à Chuva", que conta com a participação de Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Mike 11 e Nélson Freitas.