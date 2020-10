Morreu DeOndra Dixon, a irmã mais nova do ator Jamie Foxx. Tinha 36 anos.

A sua morte foi anunciada pelo próprio ator, no Instagram, esta segunda-feira. "O meu coração está feito em pedaços", escreveu.

"Todos os que conheciam a minha irmã sabiam que ela era um foco de luz. Não vos sei dizer quantas festas demos em casa, onde ela tomou conta da pista de dança".

As causas da morte de DeOndra, que nasceu com Síndrome de Down, não foram reveladas. "Ela agora está no céu, a dançar com as suas asas", continuou Jamie Foxx.