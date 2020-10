Trent Reznor, dos Nine Inch Nails, e Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, farão parte do leque de artistas que participarão no espetáculo especial "A Bowie Celebration: Just for one day!", um livestream que acontecerá a 8 de janeiro de 2021, dia em que David Bowie faria 74 anos.

Organizado por Mike Garson, pianista de longa data do músico inglês, o espetáculo reunirá artistas que partilharam palco ou composição com Bowie ao longo da carreira deste, bem como outros "artistas fenomenais de vários géneros". "Ouviremos diferentes interpretações das canções de David, algumas com arranjos nunca antes escutados", afirma Garson na apresentação do evento.

Além de Reznor e Corgan, estão confirmados no espetáculo nomes como Gary Oldman, Macy Gray, Perry Farrell (Jane's Addiction), Gavin Rossdale (Bush), Joe Elliott (Def Leppard), Macy Gray, Ian Astbury (The Cult), o produtor Tony Visconti, e a última banda de Bowie, onde pontifica, além, de Garson, a baixista Gail Ann Dorsey.

Os bilhetes para este livestream custam, em venda antecipada, €19,44. O trailer está aqui: