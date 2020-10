Após ter afirmado que iria apoiar Donald Trump nas próximas eleições presidenciais, 50 Cent voltou atrás na sua decisão.

Ao ler que a atriz Chelsea Handler havia escrito, no Twitter, que pagaria os impostos do rapper "caso ele voltasse a ter noção" e que ponderaria "dar mais uma voltinha" consigo, 50 Cent deixou uma mensagem no Instagram: "Que se lixe o Trump, nunca gostei dele".

Contudo, o atual presidente ganhou o apoio de um outro rapper, de uma geração mais nova: Lil Pump.

O autor de 'Gucci Gang' mostrou-se igualmente relutante em pagar mais impostos, e deixou bem vincado o seu apoio a Trump nas stories do Instagram: "Que se lixe o Joe Biden, Trump em 2020".

Em 2018, Lil Pump atuou pela primeira vez em Portugal, dando um concerto de apenas 20 minutos no MEO Sudoeste. Em 2021, o rapper regressará ao país para o segundo evento do festival Rolling Loud Portugal, dias 9 e 10 de julho de 2021 em Portimão.