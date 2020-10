Diplo está envolto em polémica depois de ter corrido o rumor de que estaria a viver e a namorar com Quenlin Blackwell, uma estrela de 19 anos do TikTok. A situação veio a lume depois de Blackwell ter gravado um vídeo no qual surge ao lado do líder dos Major Lazer, que tem 41 anos, e diz: "Vivo com o Diplo neste momento e ele apoia-me".

Os dois envolvidos tentaram esclarecer a situação depois de o assunto ser dos mais comentados no Twitter, com a rapariga a dizer que o produtor de música eletrónica é o seu "pai" em Los Angeles e "nada mais do que isso" e ele a dizer que ela é apenas inquilina de um apartamento seu.

"Sou adulta, não estou a ser seduzida. As relações platónicas existem", disse Blackwell numa mensagem partilhada no Twitter, "vivo aqui há mais de um ano... Preferia partir as minhas duas pernas e ser forçada a andar do que perseguir romanticamente o Diplo e ele preferia sufocar".

Por seu lado, o músico avançou alguns detalhes sobre a ligação que mantém com a TikToker, dizendo que é seu senhorio. "E, sim, uso o estúdio que está instalado naquele edifício. As redes sociais dela são sarcásticas e caóticas e percebo como ficaram com a ideia errada, mas não há nada além de amizade entre nós".