Os Linkin Park partilharam com os seus fãs imagens nunca vistas, recolhidas durante as filmagens do vídeo de 'One Step Closer', um dos temas do seu álbum de estreia, "Hybrid Theory", sobre cujo lançamento se assinalam por estes dias 20 anos.

Neste vídeo inédito, um jovem Chester Bennington conta como a sua chegada aos Linkin Park foi uma questão de "sorte e de conhecer as pessoas certas".

Veja aqui a banda a falar sobre as características do seu primeiro álbum e do single 'One Step Closer', que Chester Bennington considerava ser um tema "agressivo".