Tommy Vext, vocalista da banda de metal Bad Wolves, declarou o seu apoio público à reeleição de Donald Trump como presidente dos EUA.

Nas redes sociais, o músico afirma que a sua decisão foi tomada após "meses de pesquisa, debate, observação e orações".

O vocalista da banda norte-americana, que ganhou notoriedade devido a uma versão de 'Zombie', dos Cranberries (gravada após a morte de Dolores O' Riordan), manifesta-se contra "a censura das grandes empresas tecnológicas, a Antifa, os media mainstream, os elitistas de Hollywood e a hipocrisia bárbara do Black Lives Matter". A acompanhar esta declaração, Vext publicou uma selfie com o boné "Make America Great Again". Já antes havia afirmado que o racismo não existe e é "uma fabricação".

"Sei que vão boicotar a banda", pode ler-se na mensagem publicada este domingo.