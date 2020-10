Os AC/DC revelaram hoje o vídeo oficial de 'Shot In The Dark', o primeiro single do seu novo álbum, "Power Up". Veja aqui:

O clip foi estreado ao início da tarde de segunda-feira numa transmissão via YouTube que contou com a participação dos membros da banda:

"Power Up", o primeiro álbum dos AC/DC desde "Rock Or Bust", de 2014, sai a 13 de novembro e é, segundo Angus Young ao NME, "um single forte de um álbum rock poderoso. Quem ouvir vai perceber logo que é AC/DC".