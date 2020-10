O rapper Offset foi detido após se ter, alegadamente, envolvido em confrontos com apoiantes de Donald Trump.

O músico, marido de Cardi B, circulava por Beverly Hills quando um grupo de apoiantes, em protesto, começou a bater com as suas bandeiras no carro em que seguia.

O incidente foi gravado em direto, no Instagram Live. A dada altura, um polícia diz-lhe para abrir a porta do carro, ao que Offset responde: "Isso é ilegal, e vou processar-vos a todos. Não sabem quem eu sou?".

Mais tarde, um porta-voz da polícia de Beverly Hills afirmou à revista Spin que um primo de Cardi B, Marcelo Almanzar, foi detido por transporte ilegal de arma.

Veja o vídeo do incidente: