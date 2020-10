Gisela João partilhou, no Instagram, um sonho que teve e que a levou temporariamente para os tempos pré-pandemia, quando viajava para dar concertos.

"Sonhei que estava em tour. Estávamos à porta do aeroporto e alguém nos foi buscar com uma carrinha branca muito grande. Estava frio. Eram casacos longos, grossos. Via-os na minha frente com os instrumentos nas costas e as malas de rodinhas a fazer aquele barulho no chão: rek rek rek”, conta a fadista.



"Dei um pulo e abracei o motorista que não conhecia. Que feliz estava.

Acordei e chorei. Este mundo está muito feio. Que felizes éramos naquelas viagens que nos levavam aos palcos. Que saudades das esperas nos camarins. A saudade", escreve a cantora de Barcelos.

Gisela João foi uma das participantes na manifestação "Junta-te à fila para que o circuito não morra", à porta do Lux, em Lisboa, no passado dia 17.