Fernando Ribeiro, convidado da mais recente edição do podcadt Posto Emissor, falou sobre os problemas de depressão por que muitos músicos têm passado.

"Sem a dinâmica dos concertos, a depressão de uma grande parte dos músicos é uma evidência", dissera o vocalista dos Moonspell à BLITZ, dias antes. Defendendo a importância da psicoterapia, que revela fazer "há vários anos", Fernando Ribeiro afirmou, no podcast Posto Emissor: "As pessoas tentam fazer isso nas redes sociais, onde há apenas uma empatia falsa", considera. "A minha classe, com todo o respeito, amor e carinho que tenho por eles, de vez em quando coloca-se a jeito e em situações perigosas para eles e para a sua integridade mental", acredita Fernando Ribeiro.

Ouça a sua resposta pelos 46 minutos.