Billie Eilish deu no passado sábado um concerto virtual, transmitido a partir de Los Angeles.

Acompanhada pelo seu irmão, Finneas, e pelo baterista Andrew Marshall, Eilish explorou os temas do seu álbum de estreia, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" e ainda deixou uma novidade aos fãs, de acordo com o relato da Pitchfork: já se encontra a trabalhar num álbum novo.

Ao interpretar 'All the Good Girls Go to Hell', Eilish mostrou uma mensagem no ecrã de fundo: "Não há música num planeta morto". A cantora encorajou os seus fãs a votar nas eleições presidenciais norte-americanas, afirmando ter votado na semana passada.

"É preciso fazer alguma coisa porque o mundo está a morrer, as pessoas estão a morrer, e o Trump é do piorio", disse. Confira o alinhamento do concerto:

Bury a Friend

You Should See Me in a Crown

Ocean Eyes

Xanny

I Love You

Ilomilo

No Time to Die

When the Party’s Over

All the Good Girls Go to Hell

Everything I Wanted

My Future

Bad Guy