'Irreal Social', Ban

(1988)

650 contos, era quanto lhe ofereciam para renovar, no final daquela época de 1978. Mas Vítor Baptista queria esse valor e um Porsche. O Benfica não cedeu. Vítor Baptista, orgulhoso e fazendo mais um drible na sua própria sorte, saiu assim pela porta pequena da Luz, não aquela por onde entrara 7 anos antes. O avançado rock&roll do futebol português iria um ano para o seu Vitória de Setúbal (com um salário de 100 contos) e rumaria na época seguinte ao Boavista de Valentim Loureiro e Pedroto.

João Loureiro estava bem mais absorvido pela música do que pelas atribulações desportivas do seu pai – que vira Vítor Baptista, o rapaz do brinco, a, entre outras excentricidades, apropriar-se da sua carrinha Volvo, atar um cão à baliza enquanto treinava ou sumir para os EUA de supetão. Ficou-lhe todavia uma devoção pelo seu clube (do qual viria a assumir a presidência) e sobretudo uma admiração pelo seu pai.

Nessa época, João Loureiro estava atrás do balcão da loja de discos da família e tinha acesso e tempo para ouvir Siouxsie & the Banshees, Dr. Feelgood, Talking Heads ou Joy Division. A New Wave inspirava aquele jovem inquieto e talentoso – que se rodeava de malta com expertise na música e o impelia a produzir um som diferente do que tocava na rádio, no boom do rock feito em português.

O Porto é o lugar onde se mora. É um lugar mais de paragem do que de passagem. No Porto de então, o Aniki-Bobó, o Dona Urraca, o Indústria, o Griffon’s, o Dallas e o Brasília eram paragem de uma tribo que queria fazer novo. João Loureiro e Rui Reininho estavam ao leme dessa new-wave que encurtava a distância para uma sonoridade nova e criativa, com sons contagiantes.

João Loureiro era então um líder com uma voz a meio caminho entre Ian Curtis e Joe Strummer e a sua banda armava-se de músicos de demarcados dotes. Os Bananas pisaram o palco do Rock Rendez Vous e de muitos outros do circuito alternativo, mas João Loureiro congeminava já um novo ciclo na sua banda – o ciclo que os faria sair do nicho e passar ao mainstream, que os faria consensuais no público de então e na música portuguesa anos mais tarde, mesmo depois de terem terminado.

1986 foi um ano charneira para os BAN. Ana Deus entrou para a banda, dando-lhe mais atmosfera e substância vocal – e os BAN passaram a assumir-se como uma banda pop, visceralmente pop.

A pop dos BAN era uma pop elegante, acetinada. Mas a música dos BAN era também enigmática e exótica – com a voz possante e expressiva de Ana Deus e a de João Loureiro a transmitir ambiência cosmopolita, pecado e obscuridade. As letras intrincadas e esotéricas fugiam da estrutura regular ou lírica das canções de então. Em 1988, ano do lançamento do álbum que os arremessou para os lugares cimeiros dos tops (e que importantes eram os tops) e para a playlist das rádios (mesmo de autor), Portugal era um país de bem consigo.

Cavaco Silva liderava um governo em maioria e a Europa ajudava à prosperidade. Os jovens viam-se sem ter por que lutar – invertendo a génese do que é ser-se jovem. Sentiam-se desintegrados com tanto futuro esperado para eles – como que antecipando uma prenunciada desilusão. As letras de João Loureiro consubstanciavam essa pertinência e esses anseios, essas inseguranças, relativos à integração de uma geração nesse (admirável) mundo novo.

‘Irreal Social’ propunha contribuir para a sociedade com algum surrealismo – como que a desestabilizar um padrão de alfinetes de gravata, sapatos engraxados, peúgas brancas e pastas de executivo. Fizeram a sua parte, os BAN. Desarmonizaram diretrizes; acicataram o caos para que se criasse um outro mundo novo – muito para além do pseudo mundo novo que estava a ser instituído. Bora lá surrealizar por aí. Chamaram a esse álbum justamente “Surrealizar” e conseguiram estimular uma densidade mística nessa geração – que pendia bem mais para a insubordinação do que para o conformismo.

O que se preserva da música são mesmo as canções. E os BAN, caso não tivessem criado grandes canções, ficariam remetidos ao ocaso – por muito que a sua mensagem fizesse sentido. Mas os BAN criaram grandes canções e ditaram mesmo tendências a partir desse álbum. Daí que ainda hoje as canções dos BAN sejam atuais e serão intemporais. O seu som continua a soar contagiante e fresco.

João Loureiro tinha outros planos para si. Aventuras queria mais. Os BAN tiveram ainda assim carreira longa e três anos de fulgor. Tendo sido uma banda histórica do Porto, foram mais uma banda determinante na música portuguesa. Hoje, quando recordamos aqueles acordes, mais do que termos sido surrealizados, ficamos com a convicção de que vivemos com eles um filme mesmo pop.

Ouvir também: ‘Dias atlânticos’ (1989). Do álbum seguinte, “Música Concreta”, com uma toada mais melódica que o anterior e privilegiando a criação de grandes canções.