Fernando Ribeiro, convidado do Posto Emissor desta semana, falou com a BLITZ sobre o duradouro encanto do metal.

“Os metaleiros, na sua maior parte, são pessoas que se apaixonaram de amor”, afirma o vocalista dos Moonspell. “Temos uma relação muito romântica com a nossa música, por isso é que, quando a Billie Eilish veste uma t-shirt dos Type O Negative ou Cradle of Filth, sem nunca ter ouvido falar daquelas bandas, a comunidade metaleira fica completamente louca. Por termos tido uma validação, apesar de não precisarmos, porque o heavy metal é das músicas mais autossuficientes que eu conheço”, considera.



Pode ouvir esta resposta a partir dos 49m 30s.