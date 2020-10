Adele regressou este sábado às lides do espetáculo, enquanto apresentadora convidada do "Saturday Night Live".

A cantora britânica mostrou ter um enorme sentido de humor, afirmando, durante o seu monólogo e em referência ao seu novo aspeto físico: "Sei que estou muito diferente desde a última vez que me viram. Por causa da pandemia e das restrições às viagens, tive de trazer pouca coisa comigo. Trouxe apenas metade de mim".

Durante o monólogo, Adele respondeu também à questão que paira nas cabeças de muitos dos seus fãs: "O meu novo álbum ainda não está terminado".

A cantora participou em vários sketches do programa humorístico, incluindo uma paródia ao reality show "The Bachelor", onde cantou trechos de 'Rolling in the Deep', 'Hello' e 'Someone Like You'.

Veja os vídeos: