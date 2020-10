A revista Q esteve à conversa com Keith Richards, o senhor dos riffs dos Rolling Stones, tendo-lhe pedido para indicar os seus 12 álbuns favoritos de sempre.

Da lista fazem parte não só lendas dos blues, o género que mais o influenciou, mas também artistas rock e, até, reggae, numa escolha eclética quanto baste.

Um dos discos escolhidos é uma compilação de Billie Holiday, "Lady Day", que lhe foi oferecido pela sua mãe, conforme revelou. Já outro, da autoria do "avô" do rock n' roll, Robert Johnson, foi-lhe mostrado pelo falecido Brian Jones, membro fundador dos Stones.

Confira a lista:

Lady Day – Billie Holiday

King Of The Delta Blues Singers – Robert Johnson

McKinley Morganfield A.K.A. Muddy Waters – Muddy Waters

Hate To See You Go – Little Walter

Raining in My Heart – Slim Harpo

A Date With Elvis – Elvis Presley

The ‘Chirping’ Crickets – Buddy Holly

Going to a Go-Go – Smokey Robinson and The Miracles

Complete & Unbelievable: The Otis Redding Dictionary Of Soul – Otis Redding

The Gilded Palace of Sin – Flying Burrito Brothers

Harder They Come – Jimmy Cliff

Excitable Boy – Warren Zevon