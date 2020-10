"Borat" partilhou, nas redes sociais, uma nova cena do seu novo filme, que mostra a sua "filha" a infiltrar-se na Casa Branca com a ajuda de uma repórter da One America News, um canal de extrema-direita.

Nessa cena, não foi incluída no filme, a atriz Maria Bakalova, que interpreta a filha de Borat, é vista a seguir a repórter Chanel Rion numa visita à Casa Branca.

A cena foi gravada a 20 de setembro, poucos dias antes de Donald Trump ter testado positivo para a Covid-19. A dada altura, Bakalova dá de caras com o atual presidente dos Estados Unidos, sem que ninguém esteja a usar máscara.

"Trump tem muito cuidado com quem deixa entrar nos seus eventos e casa. Nenhum teste covid necessário! Dá cá mais cinco!", escreveu "Borat". Veja o vídeo: