Os Pearl Jam reeditaram em vinil e lançaram pela primeira vez em CD e streaming a sua performance no programa "MTV Unplugged".

Gravado a 16 de março de 1992, o concerto acústico é agora apresentado nas suas sete canções, entre as quais as indispensáveis 'Alive', 'Even Flow' e 'Jeremy', e ainda 'State of Love and Trust', inserida na banda-sonora do filme "Vida de Solteiro".

Os vídeos do espetáculo estão disponíveis há alguns anos no YouTube e pode vê-los aqui: